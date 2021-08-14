حسام البدرى يراقب مدبولى وشكرى نجيب فى مواجهة الزمالك والإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - يراقب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، الثنائى أحمد مدبولى وشكرى نجيب فى مباراة الزمالك والاسماعيلى المقرر إقامتها مساء اليوم باستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الـ30 بالدورى.

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب لحسم مصير الثنائى مدبولى وشكرى نجيب، قبل إعلان قائمة المنتخب استعدادا لخوض مباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم والمقرر إقامتهما فى سبتمبر المقبل.

وضمت قائمة الإسماعيلى لمباراة الزمالك كلا من:

حارس مرمى: محمد صبحى، محمد فوزى، محمد مجدى.

خط الدفاع: حسين السيد، باهر المحمدي، مروان الصحراوي، مصطفى الزناري، محمد نصر، عبدالله جمعة، محمد بيومي.

خط الوسط: عماد حمدي، عمر الوحش، محمود دونجا، محمد عادل، أحمد مدبولي، محمد صادق، محمد الشامي، أحمد مصطفى، مصطفى فارس، محمد عبدالسميع، محمد الضرف.

خط الهجوم: شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.