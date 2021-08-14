شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب محمود عاشور مع الأهلى قبل إدارة مباراة إنبى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم السبت اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره إنبي على استاد الأهلى والسلام ضمن الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وسقط المارد الأحمر في فخ التعادل الايجابى مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع سموحة سلبياً في نفس الجولة.

اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة الأهلي وإنبى مكون من :محمود عاشور (حكم ساحة) - أحمد صلاح وأحمد لطفي (مساعدان) - سامح حسين (حكم رابع) - محمود البنا (حكم فيديو) - محمود أبو الرجال (مساعد حكم فيديو).

وأدار محمود عاشور مباراتين للأهلى هذا الموسم الأولى أمام إنبي أيضًا في الدور الأول، وفاز وقتها الأحمر بثلاثة أهداف لهدف، أحرز وقتها حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية، بينما سجل رامي صبري هدف الفريق البترولي الوحيد من ركلة جزاء.

كما أدار عاشور مباراة الأهلي والمقاصة في الدور الثاني، حيث فاز الفريق الأحمر عن طريق محمد شريف "هاتريك" ومحمد مجدي أفشة هدف، بينما سجل أحمد مودي هدف المقاصة الوحيد من ركلة جزاء.

اجمالا أدار محمود عاشور 26 مباراة للأهلى بواقع 24 مباراة فى الدورى ومباراتين بالكأس، وسيدير عاشور لقاء الأهلي وإنبي للمرة الثالثة، في 2013 تفوق الأول بنتيجة 5-1 وفي إبريل الماضي فاز الأحمر أيضا بنتيجة 3-1.