الامارات | الأهلي متخوف من "تفويت" الإسماعيلي لمباراته الحاسمة مع الزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي متخوف من "تفويت" الإسماعيلي لمباراته الحاسمة مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى مسؤولو الأهلي المصري وجماهيره تخوفهم البالغ من قيام الإسماعيلي من تفويت مباراته مع الزمالك والتي ستجرى اليوم السبت في الدوري المصري لكرة القدم.

ويأتي هذا التخوف في ظل التصريحات التي خرجت من مدربين ولاعبين سابقين في نادي الإسماعيلي والذين أكدوا صعوبة أن يلعب الدراويش بنفس القوة التي خاضوا بها مباراتهم ضد الأهلي يوم الخميس الأربعاء والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 .

وقال مدير التسويق السابق في النادي الأهلي، المهندس عدلي القيعي، أن كل الشواهد بأننا لن نشاهد مباراة "نزيهة" رياضية بين الإسماعيلي والزمالك بعدما شدد كل منتمي الزمالك والإسماعيلي بأن اللقاء سيجمع أبناء العمومة.

وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي: "التاريخ سيكتب للإسماعيلي إذا كان قد لعب بروح رياضية ضد الزمالك أم لا، كنا نأمل أن تكون التصريحات التي خرجت من منتسبي الإسماعيلي لا تحمل أي عبارات عاطفية ضد الفريق المنافس لهم ولنا وأيضا".

وأشار القيعي: "اننا في الأهلي عندما نحاول أن نُحسن الظن بالأخرين، ويُفترض أن الإسماعيلي يقوده مدربه معروف لدى الوسط الرياضي بُحسن الخلق ولا أتمنى أن تتأثر صورته بعد مباراة الزمالك".

ويلعب الزمالك مع الإسماعيلي عند التاسعة من مساء اليوم بتوقيت الامارات التاسعة بتوقيت مصر، وسيضمن فوز القلعة البيضاء بتلك المباراة الاقتراب من الفوز بلقب الدوري الغائب عنه منذ ستة مواسم.

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