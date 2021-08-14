الامارات | عرض منديل ميسي الملطخ بدموعه ومخاطه بمليون دولار.. (فيديو وصور)

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض منديل ميسي الملطخ بدموعه ومخاطه بمليون دولار.. (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر إعلان معروض على موقع موقع "ميركادو ليبر" الإسباني على الإنترنت لبيع منديل ورقي، يزعم أنه يعود للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي استخدمه أثناء بكائه في مؤتمره الصحافي الوداعي المخصص لإعلان رحيله عن برشلونة الأسبوع الماضي بقيمة مليون دولار.

ووضع أحد عشاق اللاعب الأرجنتني المنتقل حديثا إلى صفوف باريس سان جيرمان ليونيل ميسي إعلانا لبيع المنديل الورقي الذي استخدمه في مسح دموعه ومخاطه خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه النجم الأرجنتيني، وداعه لنادي برشلونة الإسباني.

وكان ميسي قد بكى خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه وداعه لبرشلونة بعد سنوات طويلة نشأ وترعرع فيها في النادي الكتالوني، وكان شريكا في العديد من الإنجازات العالمية والقارية والمحلية، وعقب إجهاشه بالبكاء سارعت زوجته أنتونيلا، التي كانت جالسة إلى جوار أطفالهما في الصفوف الأولى لتصعد للمنصة كي تعطيه منديلا ورقيا يمسح به دموعه.

ويبدو أن أحد عشاق النجم الأرجنتيني أراد التربح من بيع ذلك المنديل الذي ألقاه النجم الأفضل في العالم على الطاولة التي حملت الميكروفونات الخاصة بالمؤتمر، فالتقطه الحاضر للمؤتمر عارضا إياه للبيع في أحد أشهر مواقع البيع والشراء في إسبانيا.

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