افتتاح ملعب البراح بمدينة حبان بشبوة بعد إعادة تأهيله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

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افتتح الوكيل المساعد لمحافظة شبوة ناصر القميشي، ملعب البراح بمدينة حبان، عقب تسويره وإعادة تأهيل مدرجه، بتكلفة 36 مليون ريال بتمويل محلي.



وجرى تدشين بطولة الشهيد أحمد علي ياحاج لكرة القدم في نسختها الثانية، والتي ينظمها نادي طليعة حبان بإشراف مكتب الشباب والرياضة وفرع اتحاد كرة القدم في شبوة، بمشاركة 15 فريقا.

حضر الافتتاح مدير عام مكتب الشباب والرياضة في شبوة محسن سنان ومدير عام مديرية حبان محمد مشفر.