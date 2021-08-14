صحيفة إسبانية: ريال مدريد يدرس ترك «الليجا» والانتقال إلى الدوري الإنجليزي.. والنادي الملكي يصدر بياناً رسمياً

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم، السبت، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يدرس الانتقال للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأفادت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ بأن بيريز يدرس منذ أسابيع إمكانية الانتقال للمشاركة في دوري آخر بعيداً عن الدوري الإسباني، بسبب العقبات التي يفرضها خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا على النادي الملكي.

وقالت الصحيفة إن بيريز "ضاق ذرعاً من المشاكل والعقبات التي يضعها تيباس رئيس رابطة الليجا"

وأشارت إلى أن بيريز يفضل الانتقال إلى "البريميرليج"، رغم تجميع معلومات حول خيارات الانضمام إلى الدوري الإيطالي أو الدوري الألماني.

ولفتت الصحيفة إلى أن بيريز يعتقد أن موافقة رابطة الدوري الإسباني على الاتفاقية مع صندوق ”CVC“ الاستثماري بمثابة طعنة تؤكد ضرورة الرحيل عن الدوري الإسباني، بعد طعنة رفض دوري السوبر الأوروبي.

والخميس الماضي، أقرت الجمعية العمومية لرابطة الدوري الإسباني الاتفاقية مع صندوق ”CVC“ الاستثماري، بموافقة 38 نادياً ومعارضة ريال مدريد وبرشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يرى أن هذه الخطوة يمكن أن تكون إيجابية لكل من الدوري الإنجليزي والنادي الملكي، خاصة أن البريمرليج يناسب مطالب بيريز من حيث قوة الأندية والفائدة المالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أخطر ما يهدد خطة ريال مدريد للانتقال إلى الدوري الإنجليزي هو "اتفاق بريكست" وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي والقانوني والإداري.

وأوضحت أن هذا الأمر سيؤدي لعقبات قانونية أمام الدوري الإنجليزي لقبول نادٍ غير بريطاني في البريمرليج.

وأضافت أنه بالرغم من ذلك، فإنه ليس من الصعب تخيل انتقال ريال مدريد إلى الدوري الإنجليزي، وهو ما سيزيد من تطور البريمرليغ إلى حدود غير متوقعة.

يشار إلى أن ريال مدريد سيبدأ مشواره في الدوري الإسباني للموسم الجديد 2021/2022 اليوم السبت بمواجهة ديبورتيفو آلافيس.

النادي الملكي يصدر بياناً رسمياً للرد

من جانبه، أصدر نادي ريال مدريد بياناً للرد على تقرير الصحيفة الإسبانية بشأن رغبته في ترك "الليجا" والانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونفى النادي الملكي ما ذكرته الصحيفة الإسبانية، معلّقاً في بيان رسمي قال فيه: "بالنظر إلى المعلومات التي نشرتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» والتي تقول أن ريال مدريد يدرس الانتقال من الليجا واللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز".

وأوضح النادي في بيانه: "يريد ريال مدريد أن يوضح أنها خاطئة تمامًا فضلًا عن كونها سخيفة ومستحيلة وإنها تسعى فقط لإزعاج نادينا يومًا تلو الآخر".