شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري قبل مباراتي الزمالك ضد الإسماعيلي والأهلي أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم السبت الموافق 14 / 8 / 2021 بالدوري المصرى ثلاثة لقاءات تجمع الإسماعيلي مع الزمالك على استاد الإسماعيلية ومباراة سيراميكا وغزل المحلة على استاد السويس ومباراة الأهلي وإنبي على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين للمسابقة.

الإسماعيلي ضد الزمالك

تقام مباراة الإسماعيلى والزمالك في تمام السابعة مساء اليوم السبت على استاد الإسماعيلية وفاز الفارس الأبيض على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

الأهلي ضد إنبي

تقام مباراة الأهلي وإنبي في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على استاد الأهلى والسلام وسقط المارد الأحمر في فخ التعادل الايجابى مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع سموحة سلبياً في نفس الجولة.

غزل المحلة ضد سيراميكا

تقام مباراة سيراميكا وغزل المحلة في تمام السابعة مساء اليوم السبت على ستاد السويس الجديد في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفلاحين مع وادى دجلة بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

وصعد الزمالك لصدارة الدورى برصيد 67 نقطة بعد مرور 29 جولة ويأتى الأهلى وصيفا برصيد 65 نقطة، حيث خسر الأهلي نقطتين ثمينتين في سباق الفوز ببطولة الدوري بعدما تعادل مع الإسماعيلي بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، بالإسكندرية في الجولة 29 لبطولة الدوري المصري.. سجل محمد شريف للأهلي فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ويبقي في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة. ويحتل المصرى المركز الثالث برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 10 مواجهة وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلوا 30 هدفا، وفى المركز الرابع يأتي بيراميدز برصيد 43 نقطة من 29 مباراة. ارتقى سموحة إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات.

جدول ترتيب الدورى المصرى