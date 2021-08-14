شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة حسام حسن.. الزمالك يواجه إيهاب جلال فى عيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الإسماعيلى والزمالك على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وتأتى مباراة الليلة متزامنة مع عيد ميلاد إيهاب جلال مدرب الاسماعيلى الذى يوافق اليوم 14 أغسطس ، وللمرة الثانية على التوالى يلاقى الزمالك مدير فنى للمنافس فى يوم احتفاله بعيد ميلاده ، ففى 10 أغسطس واجه الفارس الأبيض نظيره الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن فى يوم مولد العميد الذى تلقى خسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف ليودع فرصة المشاركة بالكونفدرالية تزامناً مع احتفاله بعيد ميلاده.

ويحتفل اليوم السبت إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلى بعيد ميلاده الـ "54" فهو من مواليد 14 أغسطس 1967 بمحافظة الدقهلية، بدأ حياته الكروية فى صفوف ناشئين نادى الشمس، انتقل من الشمس الى صفوف الاسماعيلى عام 1995، بزغ نجمه كلاعب مع المصرى بعد انتقاله اليه موسم 1999 ، إعتزل لعب الكرة فى نادى القناة موسم 2004.

بدأ إيهاب جلال حياته كمدرب فى السلك الإداري عندما تولى منصب مدير الكرة مع المصرى عام 2004 بينما شغل منصب مدير الكرة ثلاث مرات حيث عمل مرتين مع المصرى ومرة واحدة مع الإسماعيلى .

بدأ إيهاب جلال مسيرته التدريبية مع فريق كهربا الإسماعيلية موسم 2007/2008، وبعد ذلك أشرف على تدريب عدة فرق وهي: الحمام مطروح، كفر الشيخ، تليفونات بني سويف، إنبي، بالإضافة إلى أهلي طرابلس الليبي.

كما أشرف إيهاب جلال على تدريب أكبر فريقين شعبيين في الدوري وهما الزمالك بالإضافة إلى المصري البورسعيدي قبل أن يقود الاسماعيلى في الموسم الحالي.

أشرف إيهاب جلال على تدريب فريق مصر للمقاصة في 3 ولايات كان آخرها هذا العام، لكنه رحل في منتصف الموسم الحالي بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وتمكن إيهاب جلال من وضع اسمه ضمن أبرز المدربين في الدوري المصري، حيث حقق طفرة كبيرة خلال قياده لفريق مصر للمقاصة في ولايته الأولى، فحصل على المركز الثاني في الدوري المصري مع مصر للمقاصة موسم 2016/2017 ، كما أنقذ مصر للمقاصة من الهبوط خلال الموسم الماضي في الولاية الثانية ، وكرر نفس الامر مع الاسماعيلى الذى انقذه من الهبوط هذا الموسم.