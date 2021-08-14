موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم فى الدوري المصري والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم السبت اللقاء الهام الذى يجمع الإسماعيلى والزمالك على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

تقام مباراة الزمالك و الاسماعيلى فى تمام الساعة السابعة مساءا ويسعى الفريق الابيض فى الاستمرار بالقمة وحصد الثلاث نقاط للحفاظ على الفارق بينه وبين الاهلى بنقطين لاقتراب من التتويج ببطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم بعد غياب 6 مواسم وللمرة الـ13 فى تاريخة .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

ويتم إذاعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 .

موقف الزمالك فى بطولة الدورى المصرى الممتاز

يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

تقابل الزمالك مع الإسماعيلي في بطولة الدوري في 115 لقاء، وفاز الزمالك في 51 لقاء وخسر 32 مباراة وتعادلا في 32 لقاء، وأحرز الزمالك 144 هدفا، بينما أحرز الإسماعيلي 119 هدفا