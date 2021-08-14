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موعد مباراة الأهلي وإنبي فى الدوري المصري والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى اليوم السبت اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره إنبي على استاد الأهلى والسلام ضمن الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وسقط المارد الأحمر في فخ التعادل الايجابى مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع سموحة سلبياً في نفس الجولة . 

 

موعد مباراة الأهلي وإنبي 

وتقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا حيث يسعى فريق الأهلى من الفوز والاستمرار فى مطاردة الزمالك على تصدر جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز وحصد اللقب للمرة الـ43 فى تاريخة . 

 

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي 

وتذاع على قناة أون تايم سبورت 2 ويقدم الاستوديو التحليلى أحمد شوبير . 

 

موقف الأهلى فى الدورى الممتاز 
ويحتل الأهلي المركز الثانى  بجدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 61 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

 

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التشكيل المتوقع للأهلى أمام إنبى 

يستقر الجهاز الفنى لفريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على التشكيل الى سوف يخوض اللقاء اليوم أمام انبى حيث يعانى الاهلى من غياب محمد شريف مهاجم الفريق بسبب الاصابة و المغربى بدر بانون مدافع الفريق الذى عاد للتدريبات أمس عقب الشفاء من فيروس كيورونا .  

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام إنبي مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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