شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن مباراة سيراميكا وغزل المحلة على استاد السويس بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز فمع دقات السابعة مساءاً يستضيف سيراميكا نظيره غزل المحلة على استاد السويس الجديد في مواجهة صعبة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً

2_ يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

3_يدخل سيراميكا مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفلاحين مع وادى دجلة بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

4_أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مباراة سيراميكا وغزل المحلة لطاقم تحكيم مكون من :"سعيد حمزة حكماً للساحة ويعاونه كل من سيد نافع وأيمن دعبس ومحمد الطيب ، وصبحي العمراوي حكم فيديو وأحمد فهيم حكم مساعد فيديو".

5_يستعيد سيراميكا جهود حارسه عامر عامر في مباراة الليلة بعد انتهاء الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مواجهة الاهلى التي خسرها الفريق برباعية دون رد.

6_استبعد هيثم شعبان المدير الفنى لسيراميكا أحمد ياسر ريان هداف الفريق برصيد 15 هدفاً من مباراة الليلة فى ظل اقتراب اللاعب من الانضمام لصفوف نادي ألتاي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد وصول المفاوضات بين الناديين إلى مرحلة متقدمة.

7_أخر مواجهة جمعت الفريقين كانت بدور الـ 32 لكأس مصر وانتهت بفوز سيراميكا بهدفين دون رد سجلهما رجب عمار وأحمد ياسر ريان على ستاد المكس فى 22 فبراير الماضى.

8_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بفوز سيراميكا بهدفين دون رد سجلهما أحمد ياسر ريان ومحمد فتح الله "هدف فى مرماه"وأضاع شريف دابو لاعب سيراميكا ركلة جزاء فى اللقاء الذى أقيم فى 11 فبراير 2021 بالجولة 13 للمسابقة على ستاد غزل المحلة.