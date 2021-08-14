شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك.. مدبولى وفخر ونجيب فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك مع دقات السابعة مساء اليوم السبت ضيفاً ثقيلا على نظيره الإسماعيلى على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك مكون من :

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: حسين السيد – باهر المحمدي – مروان صحراوي – مصطفى الزناري

خط الوسط: محمود دونجا – محمد صادق – محمد عادل – أحمد مدبولي

خط الهجوم: شكري نجيب – فخر الدين بن يوسف

وطالب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى بمواصلة التألق أمام كبار الدوري المصرى بعد التعادل مع بيراميدز ثم الأهلى، مشدداً على ضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة في مباراة الليلة أمام الزمالك رداً على شائعات التفويت التي حاصرت الدراويش في الساعات الأخيرة ، ويستعيد الإسماعيلى جهود لاعبه حسين السيد مارسيلو الظهير الايسر بعد انتهاء الإيقاف فيما يغيب محمد حسن لاعب خط الوسط بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الأهلي.