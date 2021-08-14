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تعرف على قائمتى قمر والشمرلى لخوض انتخابات اتحاد الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الثنائى ياسر قمر و شريف الشمرلى المرشحان لخوض إنتخابات اتحاد الكرة الطائرة المقبلة على مقعد الرئيس باقى أسماء القائمتين بعد الاستقرار عليهما.

وتضم قائمة ياسر قمر كلا من أحمد عبد الدايم نائب رئيس وعمرو مخلوف أمين الصندوق وفى العضوية، حاتم شعبان ومحمد فرج ويوسف حسن ووائل قنديل. 

 

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قائمة ياسر قمر

أما قائمة الشمرلى، فتضم كلا من ، هناء حمزة نائب الرئيس وهويدا مندى أمين الصندوق وفى العضوية ، أيمن عبد الرحيم وأحمد الشموتى وتامر بيبرس وشوكت صابر و محمود عبد السلام وعمرو طه.

 

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة المؤقتة للإتحاد الحالى موعد الإنتخابات النهائى بعد موافقة اللجنة الأولمبية على تصنيف الأندية .

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قائمة الشمرلى

 

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