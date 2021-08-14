شكرا لقرائتكم خبر عن بسام ماهر يعود لتشكيل غزل المحلة أمام سيراميكا واختيار طبى لإسلام فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة، على عودة بسام ماهر لاعب خط وسط الفريق للتشكيل الأساسى أمام سيراميكا ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويعد بسام ماهر من أفضل لاعبى غزل المحلة هذا الموسم فى مركز خط الوسط، حيث يعتمد الجهاز الفنى لفريق المحلة على اللاعب فى المباريات الهامة بجانب أحمد الندرى.

فى سياق متصل، يخضع إسلام فؤاد مهاجم فريق غزل المحلة لاختبار طبى خلال الساعات المقبلة لمعرفة مدى شفائة من الإصابة التى لحقت به بشد فى العضلة الخلفية وتحديد موقف اللاعب من المشاركة فى مباراة اليوم أمام سيراميكا.

ويسعى خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة اليوم أمام سيراميكا والعودة مرة أخرى للانتصارات التى غابات عن الفريق فى المباريات السابقة.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيرة سيراميكا اليوم ضمن مباريات الجولة الـ31 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى سوف تقام على ملعب السويس الجديد .

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة جمعها من الفوز في سبع مباريات والتعادل في 12 مباراة والخسارة في عشر مباريات فيما يتبقي للفريق خمسة مباريات في الدوري أمام سيراميكا والانتاج الحربي والمقاولون العرب والبنك الاهلي وبيراميدز.