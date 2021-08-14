رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن ضم فاران ويقدمه للجماهير (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضم المدافع الفرنسي رافائيل فاران، قادماً من ريال مدريد الإسباني.

وأكد النادي الإنجليزي في بيانه، أن فاران وقع على عقود انضمامه لفريق الشياطين الحمر بعقد يمتد حتى 2025.

وكان مانشستر يونايتد، أعلن في وقت سابق، توصله لاتفاق مع ريال مدريد، بشأن ضم رافائيل فاران.

ولم يتمكن مانشستر يونايتد، من الإعلان عن صفقة فاران في وقت سابق، بسبب بعض الجوانب النهائية للصفقة التي لم تتم.

وسيغيب فاران عن المباراة الافتتاحية ليونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام فريق ليدز يونايتد، اليوم السبت.

وقال فاران في تصريحات للموقع الرسمي ليونايتد: "مانشستر يونايتد هو أحد أكثر الأندية شهرة في كرة القدم العالمية، وفرصة المجيء إلى هنا واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أمر لا يمكنني رفضه".

وأضاف: "هناك الكثير الذي أريد تحقيقه في مسيرتي وأعلم أنني انضممت إلى فريق مليء باللاعبين الرائعين الذين سيكون لديهم نفس التصميم للفوز بالمباريات والألقاب".

وأكمل فاران: "بعد أن تحدثت إلى المدرب، أستطيع أن أرى مدى التقدم الذي تم إحرازه خلال المواسم القليلة الماضية وأنا الآن أنضم إلى مجموعة جاهزة للعب على أعلى مستوى".

واختتم المدافع الفرنسي: "أريد أن أحدث تأثيرًا هنا وسأبذل قصارى جهدي لأصبح جزءًا من تاريخ هذا النادي اللامع".

وقدم مانشستر يونايتد لاعبه الجديد إلى الجماهير في ملعب "أولد ترافورد" قبل مباراة ليدز يونايتد، وظهر المدافع الفرنسي ممسكاً بقميص يونايتد، وسيرتدي فاران القميص رقم 19 في النادي الإنجليزي.