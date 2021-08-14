أبو طالب العيسوي: مباراة الزمالك والإسماعيلي مهمة.. وغياب بنشرقي مؤثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي، أبو طالب العيسوي، إن مباراة فريقه أمام نظيره الزمالك ستكون مهمة.

ويستضيف الإسماعيلي عند السابعة من مساء اليوم السبت نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة دوري WE.

وأضاف العيسوي خلال لقاء أُجريّ معه ببرنامج بي أون تايم، اليوم:"نادي الإسماعيلي، نادي كبير، عريق، تاريخ، بطولات، نجوم وجماهير تعشق ناديها وهو الضلع الثالث للكرة المصرية خلف الأهلي والزمالك.. مباراة الإسماعيلي أمام الأهلي والإسماعيلي أمام الزمالك تكون مباراة قمة، نتمنى خروج مباراة اليوم بصورة تليق باسم الناديين".

وتابع المدير الفني السابق للإسماعيلي:"مباراة اليوم مهمة للطرفين للزمالك للمنافسة على البطولة ومواصلة اعتلاء الصدارة وللإسماعيلي لاستمرار عودته مع الجهاز الفني، الجميع يدعم الفريق ولابد أن يدعم كل محب للإسماعيلي الفريق، المباراة مهمة وسيكون بها فنيات عالية؛ فالإسماعيلي يسعى لاستكمال الخطوات للأمام بالمستوى والنتائج وفي حسباتنا أن نقدم مباراة كبيرة ونحقق نتيجة إيجابية تُسعد جمهورنا".

واسترسل العيسوي:"الفرق جميعها مُجهد بسبب خوض مباراة كل يومين أو ثلاثة والحمدلله هناك أساليب استشفاء حديثة وهناك جهاز طبي جيد يُنسق مع الجهاز الفني ومن سيستحوذ على منتصف الملعب اليوم سيستطيع السيطرة على المباراة وتسيرها لصالحه".

وأشار مدرب الإسماعيلي السابق إلى أن غياب المحترف المغربي بصفوف الزمالك، أشرف بنشرقي عن الفريق مؤثر، قائلاً:"بنشرقي من أفضل المحترفين في مصر ولديه فكر ومهارة ورؤية يعرف كيف يُسجل ويصنع وهو لاعب مهم للزمالك ولكن الزمالك لديه بدائل جيدة ويغيب عن الإسماعيلي أيضًا محمد حسن ولدينا بدائل جيدة".

وأتم المدرب تصريحاته بقوله:"أي نجاح يحتاج استقرار فني: لاعبين وجهاز فني واستقرار مادي، الجميع سعيد بإيهاب جلال ولكي تستمر الصحوة لابد من التجديد لإيهاب لمدة سنتين والحفاظ على اللاعبين ومن حق إيهاب جلال استقطاب اللاعبين الذين يريدهم والإدارة صرحت باقترابها من التجديد له".

ويدخل الإسماعيلي المباراة في المركز 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بينما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 67.