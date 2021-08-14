برشلونة يعلن تسجيل ديباي وجارسيا في قائمة الفريق بمساعدة بيكيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن تسجيل كل من ممفيس ديباي وإيريك جارسيا وراي ميناج، في قائمة لاعبي الدوري الأسباني.

وقال برشلونة في بيانه، إنه تمكن من تسجيل الثلاث لاعبين، بعد مساعدة كبيرة من جيرارد بيكيه القائد الثاني للفريق الكتالوني، والذي خفض راتبه بشكل كبير.

وأشار النادي الكتالوني في بيانه، إلى أنه بعد تسجيل الثلاث لاعبين، سيتمكن رونالد كومان المدير الفني للفريق، من الاعتماد عليهم، في مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد.

ويلتقي برشلونة بنظيره ريال سوسيداد، غدا الأحد، في أول جولات الدوري الإسباني "الليجا.

واختتم النادي الكتالوني، بيانه بأنه يواصل العمل مع سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا قائدا الفريق، بتخفيض راتبهم وفقًا للوضع الذي يمر به الكيان حاليًا، مشيراً إلى أن هناك استعداد من جانب كلا اللاعبين، بتخفيض أجورهم.