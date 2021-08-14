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ريال مدريد يرد على حقيقة دراسة الانتقال من الليجا إلى بريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أصدر نادي الإسباني، بيانا رسميا، يرد خلاله عن التقارير التي انتشرت مؤخراً بشأن دراسة النادي الإسباني، ترك بطولة والانتقال للعب في الممتاز.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أشارت إلى أن ريال مدريد يفكر في ترك بطولة "الليجا" والذهاب للعب في "بريميرليج"، بسبب ضيق مسؤولي الريال من الاضطهادات التي يعاني منها الفريق الملكي من رابطة الدوري الإسباني "الليجا" برئاسة خافيير تيباس.

وقال ريال مدريد في بيانه الذي أصدره عبر موقعه الإلكتروني: "بالنظر إلى المعلومات التي نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو، والتي تقول بأن نادينا يدرس الانتقال من الليجا إلى الدوري الإنجليزي، نريد أن نوضح بأن المعلومات خاطئة".

واختتم النادي الملكي بيانه قائلاً: "فضلًا عن كونها سخيفة ومستحيلة، وما يريدونه هو إزعاج نادينا فقط".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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