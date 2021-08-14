هل يترك ريال مدريد الدوري الإسباني وينضم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز؟

أفادت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم خبراً غريباً نوعاً ما مفاده أن رئيس ريال مدريد الإسباني “فلورنتينو بيريز” يفكر في تغيير الدوري الذي سيشارك فيه من الإسباني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجعل إصرار رئيس رابطة الليجا “خافيير تيباس” على الإتفاقية مع صندوق الإستثمارات الأمريكي “CVC” ومحاربته المستمرة لدوري السوبرليج الأوروبي رئيس ريال مدريد يفكر في الانسحاب من الدوري الإسباني والتوجه نحو الدوري الإنجليزي الممتاز وفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية.

وأوضحت الصحيفة أن الخبر يعتبر قنبلة عالمية، ولكن القادة في ملعب سانتياجو برنابيو، لديهم أسبابهم لاختيار هذا التوجه، اذ سئمت إدارة النادي الأبيض من الضربات المتتالية من خافيير تيباس، الرجل الأول في منظومة الدوري الإسباني.

واشتد الصراع قديم النشأة بين فلورنتينو بيريز و رئيس رابطة الدوري الإسباني “خافيير تيباس” مع إعلان ريال مدريد بجانب برشلونة ويوفنتوس الإيطالي تشبثهم بالدوري الأوروبي الممتاز رغم إنسحاب بقية أندية إيطاليا وإنجلترا.

وزاد الصراع بين الجانبين بعد إبرام إتفاقية تعاون بين الليجا الإسبانية وصندوق الاستثمار CVC، والذي صادق عليه كل أندية الدوري في درجتيه الأولى والثانية، باستثناء الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، بجانب أثليتك بيلباو وريال أوفيدو.

بالنسبة لقانونية هذه الخطوة، فإن قوانين الإتحاد الأوروبي لكرة القدم وكذا الاتحاد الدولي للعبة، بجانب الإتحاد الانجليزي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تمنع مشاركة ريال مدريد مع مانشستر يونايتد والبقية في نفس الدوري، نظراً لتواجده خارج النطاق الجغرافي لإنجلترا.