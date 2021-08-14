يوفنتوس يفشل في إقناع ساسولو بخصوص لوكاتيللي لكنه لن يستسلم بسهولة

عجز نادي يوفنتوس عن التوصل إلى إتفاق مع ساسولو حول صفقة لاعب خط الوسط الدولي الإيطالي “مانويل لوكاتيللي” في أول لقاء بين إدارة الناديان، لكن إدارة السيدة العجوز لن تستسلم بسهولة.

ومن المقرر إجراء مزيد من المحادثات بين الجانبين، مع انتهاء الاجتماع الأول لمدة ساعة دون التوصل إلى إتفاق يرضي جميع الأطراف، مع قرار الأندية بالعودة إلى المحادثات الأسبوع المقبل وفقاً للصحفي “روميو أجريستي” الموثوق بأخبار الدوري الإيطالي.

وكان يوفنتوس يطارد لوكاتيللي منذ شهور عديدة، كما يريد اللاعب الدولي الإيطالي أيضًا إكمال الانتقال هذا الصيف إلى تورينو.

وجذب لوكاتيللي أيضًا اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تم ربطه بالانتقال إلى أرسنال بداية الميركاتو الصيفي2021، لكن يوفنتوس، هو خياره المفضل وفقاً لنفس المصدر.

ويتشبث ساسولو بالسعر المطلوب في لوكاتيللي البالغ 40 مليون يورو (35 مليون جنيه إسترليني / 47 مليون دولار) بينما قال نائب رئيس يوفنتوس “بافيل نيدفيد” مؤخرًا إنه يعتقد أن تقييم النادي للاعب خط وسط إيطاليا عادل.

وتستمر المفاوضات بين الجانبين مع اقتراب الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، حيث من المقرر أن تنطلق المنافسة يوم 21 أغسطس الجاري، حيث يزور ساسولو نادي فيرونا، على أن يفتتح يوفنتوس الموسم الجديد يوم 22 أغسطس بزيارة العنيد أودينيزي.