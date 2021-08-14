مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليدز في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة لمباراة مانشستر يونايتد وليدز في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم السبت 14-8-2021.

ينقل بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وليدز على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف”، كما ينقل على قناة كانال الفرنسية، وزيجو سبورت الهولندية.

وتقام مواجهة ديربي بينينز بين مانشستر يونايتد وليدز، على ملعب أولد ترافورد، وتنطلق صافرة البداية من الحكم الانجليزي بول تيرني، في تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية.

عاد ديربي ديربي بينينز الذي يجمع بين مانشستر يونايتد وليدز يونايتد إلى الواجهة من جديد منذ غيابه في فبراير 2004، والذي انتهى حينها بالتعادل الإيجابي (1-1)، وذلك بسبب هبوط ليدز دون رجعة على مدر الـ 16 سنة الماضية.

وصعد ليدز يونايتد إلى الدوري الانجليزي الموسم الماضي، وفشل في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد، ففي مباراة الدور الأول على ملعب أولد ترافورد أكتسح الشياطين الحمر ابناء مارسيلو بيلسا بنتيجة (6-2)، وانتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل السلبي (0-0).

وتاريخيًا يتفوق مانشستر يونايتد على “ليدز يونايتد” في الدوري الانجليزي إذ فاز عليه 38 مرة، بينما فاز ليدز 23 مرة، وسيطر التعادل على 33 مباراة، ولم يتذوق الشياطين الحمر طعم الخسارة امام ليدز على ملعب أولد ترافورد منذ 1992.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في مركز الوصافة خلف البطل مانشستر سيتي بفارق 12 نقطة، وسيسعى هذا الموسم للمنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2012/2013، خاصة بعد تعاقده مع الجناح الإنجليزي الواعد جادون سانشو.

ويغيب عن صفوف مانشستر يونايتد أمام ليدز اليوم، كل من، إيريك بايي، إيدينسون كافاني، عماد ديالو، جيسي لينجارد، ماركوس راشفورد، وأليكس تيليس، بسبب الإصابة.

على الجهة المقابلة، يتطلع ليدز يونايتد تفادي ما حدث في افتتاح الدوري الانجليزي الموسم الماضي حينما خسر أمام ليفربول بنتيجة (4-3)، كما سيستهدف احتلال مركز متقدم يؤهله إلى المسابقات الأوروبية بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع.

ويدخل ليدز يونايتد مواجهة مانشستر يونايتد بصفوف مكتملة، بغض النظر عن غياب مدافعه الإسباني دييجو يورينتي بسبب معاناته من إصابة على مستوى الركبة.