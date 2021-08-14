وليد الفراج: أبو بكر إستثمار للمستقبل و عبد الرزاق حمد الله لن يقدم أكثر لنادي النصر!

وجه الإعلامي السعودي “وليد الفراج” كلمات قاسية اتجاه هداف نادي النصر السعودي “عبد الرزاق حمد الله ” مباشرة بعد نهاية مباراة العالمي أمام ضمك في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال وليد الفراج من خلال برنامج “أكشن مع وليد” الذي يبث عبر قناة “MBC ACTION” عبر القمر الصناعي نايل سات وقمر عرب سات أن المهاجم المغربي لن يقدم أكثر مما قدمه لنادي النصر في السنوات الأخيرة، عكس زميله في الفريق الكاميروني “فنسنت أبوبكر” القادم حديثاً للفريق خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وأوضح الإعلامي السعودي وجهة نظره بالقول “برأيي أبو بكر إستثمار للمستقبل، ومع إعطائه فرصة، سيقدم المزيد والمزيد مع نادي النصر، عكس الكابتن عبد الرزاق حمد الله، مع الاحترام والتقدير له “.

وأردف قائلاً “حمد الله لاعب كبير وقدم الكثير لنادي النصر في السنوات الماضية ولكن، برأيي الشخصي، اللاعب لن يقدم أفضل وأجود من العروض التي قدمها في السنوات الماضية مع نادي النصر “.

يذكر أن نادي النصر إفتتح الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين بالفوز على نادي ضمك 1/4 بحضور الثنائي الهجومي حمد الله مسجل الهدف الأول من ركلة جزاء، والكاميروني أبوبكر صاحب الهدف الرابع في المباراة.