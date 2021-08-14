عاجل | برشلونة يعلن تسجيل رابطة الدوري الاسباني لممفيس ديباي وجارسيا

أعلنت إدارة برشلونة ظهر اليوم السبت نجاحها في تسجيل اسماء عدد من اللاعبين الجدد في الفريق الأول بعد الإلتزام بسقف الرواتب الذي أقرته رابطة الدوري الإسباني.

وقال برشلونة في بيانه الرسمي «ممفيس ديباي وإيريك جارسيا وراي ماناج تم تسجيلهم بالفعل من جانب رابطة الدوري الاسباني».

وانضم الهولندي ممفيس ديباي من أولمبيك ليون الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي 2021 بالمجان، إلا أن راتبه السنوي المرتفع هدد إمكانية مشاركته في افتتاح الدوري الاسباني أمام ريال سوسيداد يوم غد الأحد 15 أغسطس.

والأمر نفسه خص قلب الدفاع الدولي الاسباني إيريك جارسيا القادم من مانشستر سيتي هذا الصيف بالمجان.

وتسبب قانون سقف الرواتب الذي فرضته رابطة الدوري الاسباني على الأندية، في رحيل الاسطورة ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد مسيرة امتدت لنحو 17 عامًا مع الفريق الأول للعملاق الكتالوني.