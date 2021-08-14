ريال مدريد يوضح حقيقة انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

علق نادي ريال مدريد على ما تداولته بعض وسائل الإعلام في الساعات الماضية بشأن عزمه الخروج من الدوري الإسباني والمنافسة في مسابقة أخرى.



وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية بأن إدارة النادي الملكي، برئاسة فلورنتينو بيريز، تدرس منذ أسابيع مدى إمكانية مغادرة الليجا في أقرب فرصة ممكنة.

وأشارت إلى رغبة بيريز في نقل الفريق الملكي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مع وجود خيارات أخرى باللعب في الدوريين الإيطالي أو الألماني.

وأصدر ريال مدريد بيانا رسميا، السبت، للرد على هذه التقارير، جاء فيه: "بالنظر إلى المعلومات التي نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو بشأن دراستنا الانتقال من الليجا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، يريد النادي أن يوضح أنها خاطئة تماما".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأنباء سخيفة ومستحيلة، والمقصود منها فقط هو إزعاجنا مرة أخرى يوما تلو آخر".

يأتي ذلك في ظل الخلافات التي نشبت مؤخرا بين إدارة النادي ورابطة الدوري الإسباني، برئاسة خافيير تيباس، الذي كان أحد المعارضين بشدة لمشروع دوري السوبر الأوروبي.

ودخل النادي الملكي في خلافات حادة مع مسؤولي رابطة الليجا مؤخرا، حيث اعترض على اتفاقية الرابطة مع صندوق الاستثمار (CVC) بشأن الحصول على قرض تبلغ قيمته 2.7 مليار يورو، مقابل بيع 10% من أرباح الرابطة للصندوق لعدة سنوات.

ولم يقتصر الأمر على كرة القدم فحسب، بل أفادت الصحيفة ذاتها بأن النادي يدرس أيضا نقل فريق كرة السلة إلى الدوري الأمريكي (NBA).

وسبق لرئيس ريال مدريد الإعلان قبل عامين عن تواصله مع مسؤولي NBA بشأن إمكانية انضمام فريق السلة للدوري الأمريكي الذي يعد الأقوى في العالم.