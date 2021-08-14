التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام توتنهام.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يفتتح مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي، الأحد، بمواجهة مرتقبة أولى خارج ملعبه، ستجمعه بتوتنهام.



ويخوض مانشستر سيتي هذه المباراة بتشكيلة شبه مكتملة، حيث يغيب عنه فقط نجميه البلجيكي كيفين دي بروين، والإنجليزي فيل فودين، بسبب الإصابة وعدم جاهزيتهما البدنية.

في المقابل، سيعول الفريق على معظم نجومه الذين شاركوا في الفترة الماضية في مسابقتي كأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا.

وكان "السماوي" افتتح موسمه بخسارة أولى أمام ليستر سيتي في بطولة الدرع الخيرية بهدف دون رد، في مباراة شهدت مشاركة النجم الجزائري رياض محرز.

وكان "ساحر الجزائر" قدم مستويات متوسطة في "موقعة ويمبلي"، مما جعله عرضة لانتقادات مدربه بيب جوارديولا الذي عاتبه بقوة في أعقاب المباراة.

وظهر رياض محرز بشكل جيد في تدريبات الفريق طوال الأسبوع الأخير، لينجح في استعادة ثقته مدربه الإسباني الذي قرر لتعويل عليه أساسيا أمام توتنهام، وفقا لتقارير إعلامية إنجليزية.

وتقام مواجهة توتنهام ومانشستر سيتي في السادسة والنصف مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي، وستذاع على قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

وحسب ما ذكره موقع "سبورتس مول" البريطاني، فإن بيب جوارديولا، مدرب السيتي، سيعول على التشكيلة التالية خلال مواجهة توتنهام.

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: جواو كانسيلو، وروبن دياز، وكايل ووكر، وجون ستونز

خط الوسط: فرناندينيو، وإلكاي جوندوجان، ورودري

خط الهوم: رياض محرز، وجاك جريليش، وفيران توريس