شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لإنبي أمام الأهلي.. كريم طارق وإيبوكا وبيتر فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي مع دقات التاسعة مساء اليوم السبت اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره إنبي على استاد الأهلى والسلام ضمن الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وسقط المارد الأحمر في فخ التعادل الايجابى مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع سموحة سلبياً في نفس الجولة.

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام الأهلى مكون من :

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى.

الدفاع: على فوزى، رامى صبرى، إبراهيم القاضى، مصطفى دويدار.

الوسط: إياد كمال، أحمد يوسف، محمد مرسى، كريم طارق.

الهجوم: إيبوكا، بيتر.

وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بضرورة الخروج بالنقاط الثلاث من مباراة الليلة للتقدم في سباق مراكز المسابقة لاسيما أن الفريق البترولى سيخوض مباراة اليوم بأعصاب هادئة بخلاف الاهلى الذى سيكون وسط أجواء عصيبة لتعويض تعادله مع الاسماعيلى ومصالحة جماهيره الغاضبة مشدداً على ضرورة التركيز الدفاعى لمواجهة الضغط الهجومى المتوقع للمارد الأحمر بجانب استغلال أنصاف الفرص لهز شباك محمد الشناوى الليلة، ويفتش انبى عن فوز غائب عن الفريق منذ 16 يونيو الماضى حينما حقق الفوز على البنك الاهلى.