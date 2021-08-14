شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى التصنيف الثانى بأمم أفريقيا.. ومواجهة عربية محتملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تفاصيل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، والتي ستقام يناير 2022.

وتقام قرعة أمم أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل، وتحديدا فى تمام الساعة الـ8 مساءً بتوقيت القاهرة في قصر المؤتمرات في ياوندي.

وجاء التصنيف على النحو التالي:

التصنيف الأول: الكاميرون – الجزائر – السنغال – تونس – المغرب – نيجيريا.

التصنيف الثاني: مصر – غانا – كوت ديفوار – مالي – بوركينا فاسو – غينيا.

التصنيف الثالث: كاب فيردي – الجابون – موريتانيا – سيراليون – زيمبابوي – غينيا بيساو.

التصنيف الرابع: مالاوي – السودان – غينيا الاستوائية – جزر القمر – اثيوبيا – جاميا.

وبتواجد مصر في التصنيف الثاني تأكد تجنب مصر منتخبات كوت ديفوار "الأفيال" وغانا "البلاك ستارز" لتواجدهم رفقة الفراعنة فى المستوى الثانى إلى جانب أيضًا كلا من بوركينا فاسو، غينيا، مالي، إلا إن المنتخب الوطنى قد يصطدم بمواجهة عربية قوية محتملة سواء في دور المجموعات حيث يتواجد في التصنيف الأول حامل اللقب "الجزائر" إلى جانب كلا من المغرب وتونس أو سيقع المنتخب الوطنى مع واحدا من الثلاثي الكاميرون "البلد المستضيف" والسنغال ونيجيريا.