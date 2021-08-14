شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"68" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذى للاتحادين الأفريقى والدولى، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ "68"، فهو من مواليد 14 أغسطس 1953 بمدينة بورسعيد، وكان لاعباً سابقاً فى صفوف المصرى البورسعيدى قبل أن يتخذ قرار اعتزال الكرة مبكراً بعدما داهمته إصابة خطيرة.

تخرج أبو ريدة فى كلية الهندسة وبدأت علاقته بالمناصب الإدارية حينما تولى رئاسة منطقة بورسعيدى ثم عين عضو بمجلس إدارة إتحاد الكرة في 1991 وفاز فى انتخابات الجبلاية لمدة ثلاثة دورات كأمين لصندوق إتحاد الكرة حتى عام 2003.

أبو ريدة لم يكتف بالمناصب الكروية المحلية، فلقد فاز بمقعد فى اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقى الكاف ثم ترأس بعدها لجنة التسويق ثم تم انتخابة دورة أخرى باللجنة التنفيذية عام 2011 .

ومع إنطلاقة عام 2009 أفتتح أبو ريدة مشواره مع الاتحاد الدولى الفيفا حيث تم انتخابه عضواً في المكتب التنفيذي للفيفا ثم ترأس اللجنة المشرفة على تنظيم كأس العالم للأندية 2013 بالمغرب ثم انتخب مرة أخرى في ولاية جديدة ، ثم فاز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربى لكرة القدم.

وفى يوليو 2019 ، أعلن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري عن استقالته من منصبه، بالإضافة إلى إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافير أجيري بعد الوداع المبكر لكأس أمم أفريقيا 2019 من دور الستة عشر.