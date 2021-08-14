شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الزمالك من مواجهة الإسماعيلي فى الدوري الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب متابعى الدوري المصري اليوم المواجهة المنتظرة لفريق الزمالك مع دقات السابعة مساءا، عندنا يحل ضيفاً ثقيلا على نظيره الإسماعيلى على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، بعدما فاز الفارس الأبيض على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الأهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويسعى فريق الزمالك خلال مباراة الإسماعيلي لتحقيق 3 أهداف يرصدها الخليج 365 كالتالى :

تأمين الصدارة

يطمح فريق الزمالك فى مواصلة صدارة ترتيب الدورى الممتاز بالمركز الأول ورفع رصيده للنقطة 70 حال تحقيق الفوز حيث يمتلك حاليا 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

القضاء على صحوة الدراويش أمام الكبار

فيما يطمح اللاعبين والجهاز الفنى فى فرض سيطرة و شخصية الفريق الأبيض من بداية اللقاء للقضاء على صحوة الدراويش وإنهاء أمل مواصلة الإسماعيلى فى التألق أمام الكبار مثلما تعادل مع الأهلى فى الجولة السابقة.

تحقيق الإنتصار الخامس على التوالى

كما يطمح الفريق الأبيض فى تحقيق الانتصار الخامس على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى للإستفادة من خسارة الأهلى نقطتين مهمين فى الدورى .