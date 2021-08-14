شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر المنتخب حائر بين القاهرة والإسكندرية والسويس قبل مواجهة أنجولا بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يحسم اتحاد الكرة حتى الأن، ملعب مباراة منتخب مصر أمام أنجولا فى سبتمبر المقبل، بافتتاح مشوار الفراعنة فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وهو ما يجعل مكان إقامة معسكر الفراعنة الذى ينطلق يوم 28 أغسطس الجارى غامضا.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى الجهات الأمنية لتحديد ملعب المباراة فى ظل صعوبة إقامة المباراة باستاد القاهرة بسبب الإصلاحات الموجودة فيه، ولم يتحدد حتى الآن الملعب الذى يستضيف اللقاء رغم ما تردد عن نقل المباراة لاستاد برج العرب بالاسكندرية، إلا أنه حتى الآن لم تصل الموافقة الأمنية الرسمية الخاصة بهذا الأمر.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية حول إمكانية إقامة المباراة باستاد الدفاع الجوى أو السويس، وطلب اتحاد الكرة من الأمن إرسال الموافقة الأمنية على الملعب الذى يستضيف المباراة ليتم إرساله إلى الكاف قبل المباراة بفترة كافية وفقا للوائح الكاف.

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، انطلاق معسكر الفراعنة يوم 28 أغسطس الجارى استعدادا لخوض مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث يفتتح المنتخب مشواره بمواجهة أنجولا والجابون.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل، ويقع المنتخب فى المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.