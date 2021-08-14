شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي.. أفشة والشحات وكهربا وبواليا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره إنبي فى التاسعة مساء اليوم السبت على استاد الأهلى والسلام ضمن الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وسقط المارد الأحمر في فخ التعادل الإيجابى مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع سموحة سلبياً في نفس الجولة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام إنبي مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا.

يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 61 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.