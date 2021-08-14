تغريدة تكشف حقيقة مبيعات قمصان ميسي الوهمية

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

كشفت تقارير عن حقيقة الكذبة التي تم الترويج لها بشأن عدد قمصان الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي التي بيعت منذ انتقاله لباريس سان جيرمان.



وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن معلومة بيع 832 ألف قميص من قمصان ليونيل ميسي منذ انتقاله لفريق العاصمة الفرنسية ليست إلا معلومة غير صحيحة، يعود تاريخها إلى عام 2014.

وكانت المعلومة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وروج لها العديد من الشخصيات الشهيرة، منها الصحفية الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي، تشير إلى بيع 832 ألف قميص لميسي مع سان جيرمان، بما جعل النادي يحقق إيرادات بلغت 156 مليون دولار أمريكي.

أما حقيقة الكذبة فيكشفها منشور قديم نشر عام 2014، عبر حساب ساخر باسم "Barzaboy"، وبالتحديد في 2 سبتمبر/ أيلول، أكد أن صفقة انتقال ميسي إلى سان جيرمان تمت، وأنه تم بيع هذا العدد من القمصان فور طرحها، مع تقارير بأن إجمالي قيمة المبيعات وصل إلى 90 مليون يورو.

من جانبه، نشر كيران ماجواير، محاضر في اقتصاديات كرة القدم في جامعة ليفربول بإنجلترا، أن باريس سان جيرمان باع 150 ألف قميص لميسي في غضون 7 دقائق فقط، لكنه لم يكشف عن مصدر المعلومة.

يذكر أن النادي الباريسي أعلن مؤخرا عن بيع جميع قمصان ميسي في متاجر النادي منذ تقديمه في أقل من نصف ساعة، لكن لم يتم الإعلان بشكل تفصيلي وموضح عن عدد القمصان التي تم بيعها.

وكان ميسي انتقل إلى باريس سان جيرمان بعقد لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام ثالث، في صفقة انتقال حر بعد 21 سنة قضاها داخل جدران ملعب كامب نو، منها 17 عاما مع الفريق الأول، بعد تعذر عملية تجديد عقده.