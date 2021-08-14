موعد جديد لمباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد بين بين الأهلي والزمالك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، موعدا جديدا لمباراة السوبر المرتقبة بين قطبي الرياضة المصرية، الأهلي والزمالك.



وأصدر الاتحاد المصري للعبة بيانا قال فيه إن "الاتحاد الأفريقي قرر إقامة المباراة يوم 10 سبتمبر/ أيلول المقبل في العاصمة القاهرة".

وكانت المباراة مقررا لها 18 أغسطس/ آب بالقاهرة، لكن الاتحاد المصري أرسل خطابا رسميا للاتحاد الأفريقي يطلب التأجيل بسبب تأخر عودة بعثة منتخب مصر من اليابان إلى القاهرة حتى يوم 12 أغسطس، بعد المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2021".

وحقق المنتخب المصري لكرة اليد إنجازا تاريخيا بتحقيق المركز الرابع في أولمبياد طوكيو لأول مرة في تاريخ المشاركات العربية.

وكان من المفترض أن يواجه الزمالك بطل أفريقيا فريق النجم الساحلي التونسي بطل كأس الكؤوس في المباراة، لكن الأخير انسحب لأسباب مادية، قبل أن يتم استدعاء وصيفه الأهلي لخوض اللقاء.

جدير بالذكر أن الفائز بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد سيشارك في بطولة العالم للأندية (سوبر جلوب) المقررة في السعودية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.