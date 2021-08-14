بالارقام.. حصيلة قياسية جديدة لوفيات كورونا في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت روسيا، السبت، عدداً قياسياً جديداً للوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بلغ 819 وفاة، ليرتفع الإجمالي خلال الجائحة إلى 169683.



وقال فريق العمل المعني بالتصدي لفيروس كورونا في البلاد إنه سجل 22144 إصابة جديدة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى ستة ملايين و579212.

وتتناقص الإصابات اليومية في روسيا تدريجياً بعد ذروة بلغتها في يوليو/تموز، وأرجعت السلطات سبب زيادة الإصابات إلى انتشار السلالة "دلتا" شديدة العدوى وبطء معدل التطعيم.