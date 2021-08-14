شكرا لقرائتكم خبر عن 31 دولة تؤكد المشاركة فى بطولة العالم لناشئ الدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت 31 دولة حتى الأن المشاركة فى بطولة العالم لناشئين الدراجات التى تستضيفها مصر على مضمار استاد القاهرة فى الفترة من 31 أغسطس حتى 5 سبتمبر المقبل وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

والدول المشاركة هى : " أوغندا و ماليزيا وفرنسا والمانيا و وسويسرا وجنوب أفريقيا و النمسا وهولندا وكازاخستان والتشيك والولايات المتحدة الأمريكية ونيجريا وأوكرانيًا والدنمارك والبرتغال وإيطاليا وكندا ونيوزيلاند والإمارات والسعودية والمغرب والجزائر والأردن وبوروندى و كوت ديفوار ومالى والنيجر والسنغال وجنوب السودان إلى جانب مصر المنظمة والمستضيفة".

يذكر أنه فى منتصف شهر يوليو الماضى حضر وفدا من الاتحاد الدولى للدراجات وذلك لمتابعة اخر استعدادات مصر لإستضافة الحدث، وأعرب الوفد حينها عن سعادته بما شهده من تجهيزات واستعدادات استاد القاهرة الدولي ومطابقته للمعايير الفنية وفق المواصفات الدولية، معتبرين المضمار يمثل نقلة نوعية في استضافة مصر للعديد من بطولات دراجات المضمار مستقبلاً.

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد أكد اهتمام الدولة المصرية باستضافة كبرى الأحداث والبطولات الرياضية الدولية، وتنظيمها على أعلى مستوى بفضل ما تتمتع به مصر من مقومات وإمكانيات وخبرات تنظيمية، وبدعم كامل من قبل القيادة السياسية المصرية.

وأكد الوزير، التنسيق مع الاتحاد المصري للدراجات واللجنة المنظمة للبطولة لتوفير كل الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة باستضافة بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين، والاستعداد الأمثل للبطولة لاستمرار نجاح مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب.

فى حين أكد من قبل الدكتور وجيه عزام أن حصول مصر على تنظيم بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين هو استمرار لسلسلة نجاحات الدولة المصرية في تنظيم البطولات العالمية، والتي بدأتها بنتظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، مطلع العام الجاري2021، ثم بطولة كأس العالم للرماية، ثم بطولتي أفريقيا لدرجات الطريق، والمضمار، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يؤكد قدرة مصر على استضافة الأحداث الرياضية العالمية.

ووجه الدكتور وجيه عزام الشكر، للدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين وللدكتور أشرف صبحي لمتابعته المستمرة، لإجراءات وخطوات تنظيم البطولة، وحرصه على تذليل وتسهيل كافة احتياجات تنظيم البطولة .