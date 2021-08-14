شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. بنات مصر بطلات من ذهب "أصغرهن ملكة متوجه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثورة رياضية كبيرة حققتها ملكات الرياضة في مصر بمختلف الألعاب، حتى في تلك الرياضات التى ظن البعض أنها تخص الرجال دون غيرهم وفى مقدمتها الألعاب الرياضية، ليثبتن أنهن على قدر المسؤولية لا يعيقهن تحدى عن تحقيق الانجازات وتشريف مصر في المحافل الدولية.

نور الشربينى في الاسكواش، ميار شريف في التنس، فريال عبد العزيز وجيانا فاروق في الكاراتيه، هداية ملاك في التايكوندو، وهنا جودة أصغرهن تصنع التاريخ في تنس الطاولة، جميعهن فتيات من ذهب حصدن الانجاز تلو الآخر وثبتن أقدامهن في لوحة شرف نجوم الرياضة المصرية.

نجحت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا لسيدات الإسكواش، في إضافة اللقب الخامس لها ببطولة العالم، عقب تتويجها بالنسخة الأخيرة، بعد فوزها على المصرية نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية التي جمعتهما، بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 53 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5, 11-8, 8-11, 11-9.

وتعد هذه المرة الخامسة التي تحصد فيها نور الشربيني بطولة العالم، والثالثة على التوالي، عقب تتويجها بالبطولة في مواسم: 2015، 2016، 2019، 2020، وأخيراً 2021.

واقتربت نور الشربيني من تحطيم الرقم القياسي الأبرز في بطولة العالم بمنافسات السيدات، والمدون باسم أسطورة الاسكواش المعتزلة نيكول ديفيد، والتي حصلت على لقب بطولة العالم سجل 8 مرات في 2005 و 2006 و 2008 و 2009 و 2010، 2011، 2012 و 2014.

نجحت البطلة هداية ملاك فى إهداء مصر أول ميدالية بأولمبياد طوكيو 2020، في منافسات التايكوندو، بعد أداء مشرف وقوى فى المنافسات، لترفع العلم المصرى خفاقاً بين الدول العظمى، وتعد هذه البرونزية هي الثانية على التوالي لهداية ملاك بعد تتويجها في الأولمبياد الماضية بذت الميدالية خلال الدورة التي أقيمت في ريودي جانيرو.

هداية ملاك تغلبت على إصابتها قبل الأولمبياد لتضرب مثالا واضحاً في تحدي الصعاب، كما تغلبت على صعوبة المنافسة في وزن أعلى من وزنها السابق لتدون اسمها بحروف من نور في تاريخ الرياضة المصرية.

وحققت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتية الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 61 كجم سيدات بعد الخسارة من لاعبة الصين في مباراة الدور قبل النهائي حيث تنص لوائح منافسات الكاراتية على أن يحصل اللاعب الخاسر في مباراة الدور قبل النهائي على الميدالية البرونزية بدون خوض مباراة تحديد المركز الثالث لتصبح جيانا فاروق أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على ميدالية في دورة ألعاب أولمبية في منافسات الكاراتية.

حصدت فريال أشرف بطلة مصر في الكاراتيه الميدالية الذهبية لمصر لتكون أول ذهبية يحصدها الفراعنة بتاريخ مشاركتهم في الأولمبياد منذ عام 2002، وأصبحت فريال سادس رياضي مصري يحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو ومحمد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية، وجيانا فاروق في الكاراتيه، وقد حصدوا جميعا ميداليات برونزية، بالإضافة إلى أحمد الجندي الذي تألق في منافسات الخماسي الحديث لينال ميدالية فضية.

دخلت ميار شريف ضمن أفضل 100 لاعبة في العالم، لتحقق إنجازًا تاريخياً للرياضة المصرية في عالم التنس، وحققت ميار إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتى جراند سلام، بعدما كانت أول مصرية تشارك في المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار.

أما هنا جودة والتى للم تكمل عامها الرابع عشر بعد، فقد أصبحت معجزة فى لعبة تنس الطاولة بعدما تغلبت على منافسات يكبرنها فى سناً وخبرة، إلا أنها بأدائها الواثق أصبحت أيقونة فى تنس الطاولة وحققت إنجازات فريدة.