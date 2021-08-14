شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستعين الزمالك بـفخر الدين بن يوسف فى ملف إدانة فرجانى ساسى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم تشابه موقف الثنائى التونسى فرجانى ساسى وفخر الدين بن يوسف مع ناديهما الزمالك والاسماعيلى وانتهاء عقدهما مع الفريقين بنهاية الموسم الجارى، إلا أن فرجانى فضل الرحيل عن القلعة البيضاء دون انتظار لانتهاء العقد بنهاية الموسم كما هو منصوص عليه فى العقد مع اتحاد الكرة المصرى، بينما يستمر فخر الدين بن يوسف فى صفوف الدراويش حتى الآن.

فرجانى ساسى استند فى رحيله عن الزمالك إلى أن عقده ينتهى يوم 30 يونيو الماضى وليس له علاقة باستمرار الدورى المصرى حتى أغسطس الجارى، خاصة وأنه يرغب فى التعاقد مع أحد الاندية الخارجية قبل غلق باب القيد خارجيا حال استمراره فى الزمالك.

فى المقابل، فخر الدين بن يوسف مستمر مع الدراويش حتى الأن رغم انتهاء عقده ووفقا لتصريحات وكيله خالد سليمان، فاللاعب يمتلك عروضا من أندية عربية ولم يتوصل مع الاسماعيلى لاتفاق نهائى، وهو ما يعزز موقف الزمالك فى شكواه ضد فرجانى ساسى اذا استعان فى ملف شكواه ضد ساسى فى الفيفا بموقف مواطنه فخر الدين بن يوسف.

يذكر أن نادى الدحيل القطرى أعلن مؤخرا تعاقده مع فرجانى ساسى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر.