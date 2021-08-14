تشكيل الإسماعيلي المتوقع للزمالك.. إيهاب جلال يجري 3 تغييرات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي على التشكيل الذي سيخوض مباراة الزمالك والذي يقام ضمن الجولة 30 من عمر دوري We المصري على ستاد الإسماعيلية.

وقرر جلال إجراء 3 تغييرات على التشكيل الذي خاض به مباراة الأهلي بعد عودة حسين السيد من الإيقاف وغياب محمد حسين بسبب الإيقاف.

وتشهد المباراة استمرار الثنائي فخر الدين بن يوسف، وشكري لقيادة الهجوم بعد نجاحهما أمام الأهلي.

وتكون تشكيل الإسماعيلي من:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: عبد الله جمعة، باهر المحمدي، مروان صحراوي، حسين السيد

خط الوسط: محمد عادل ، "دونجا"، محمد صادق، عمر عبد السميع،.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، شكري نجيب.

البدلاء: محمد صبحي، مصطفى فارس، محمد بيومي،أحمد مصطفي، عمر الوحش، عماد حمدي، محمد الشامي، بنسون شيلونجو، أحمد مدبولي.