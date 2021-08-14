"مفاضلة بين عاشور ومحمود عبد العزيز".. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإسماعيلي في الدوري.

ويلتقي الزمالك بنظيره الإسماعيلي، في مباراة ضمن الأسبوع 30 من منافسات دوري WE المصري، مساء اليوم السبت.

ويفاضل المدير الفني الفرنسي، بين الثنائي إمام عاشور ومحمود عبد العزيز، ليجاور طارق حامد في خط وسط الفريق الأبيض.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة الإسماعيلي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود حمدي "الونش"، محمد عبدالغني، محم عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد، مفاضلة بين إمام عاشور ومحمود عبد العزيز.

ثلاثي ما قبل المهاجم: أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.