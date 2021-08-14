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"عودة السبت الناري".. مباريات اليوم بالموعد والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عادت الحياة من جديد للملاعب المختلفة بعد انطلاق مسابقة الدوري في أوروبا، وبحضور الجماهير.

ويشهد اليوم السبت عدد من المباريات أبرزهم في والإسباني.

ونرصد لزوار الخليج 365 الكرام، مواعيد مباريات السبت

الدوري الإنجليزي:

1.30: مانشستر يونايتد وليدز (بى ان سبورت بريميوم 1).

4.00: وكريستال بالاس (بى ان سبورت بريميوم 1).

6.30: نورويتش وليفربول (بى ان سبورت بريميوم 1).

10.00: ألافيس وريال مدريد (بى ان سبورت بريميوم 1).

الدوري الفرنسي

10.00: باريس سان جيرمان وستراسبورج (بى ان سبورت بريميوم 2).

الدوري الألماني

6.30: بروسيا دورتموند وفرانكفورت.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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