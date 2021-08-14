الموعد والقناة الناقلة ومعلق مباراتي الزمالك والأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



يتجدد صراع الزمالك والأهلي في مسابقة الدوري الممتاز من أجل حسم الصدارة في جولة جديدة من المسابقة.

ويستعد الزمالك لملاقاة الإسماعيلي ضمن الجولة الـ30 لمسابقة الدوري، بينما يواجه الأهلي نظيره إنبي.

الإسماعيلي والزمالك

تقام المباراة على ملعب استاد الإسماعيلية في الساعة الـ7.00 مساءً.

ومن المقرر أن يتم بث اللقاء عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويقود الاستوديو التحليلي الإعلامي سيف زاهر، ويتواجد معه كلاً من أيمن يونس وحازم إمام ومحمد صلاح أبوجريشة، ويعلق على المباراة حاتم بطيشة.

الأهلي وإنبي

تقام المباراة على ملعب استاد "الأهلي WE السلام" في الساعة 9.00 مساءً.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

ويقود الاستوديو التحليلي الإعلامي تامر صقر، ويتواجد معه كلاً من وليد صلاح الدين، وأحمد حسن، وعبدالظاهر السقا، ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.