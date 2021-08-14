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"صلاح أساسياً".. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نورويتش سيتي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ، على التشكيل الذي سيخوض به لقاء نورويتش سيتي في افتتاح مباريات الممتاز.

ويفتتح الريدز موسم 2021-2022 من "بريميرليج"، بمواجهة فريق نورويتش سيتي، مساء اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يبدأ النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، في التشكيل الأساسي أمام نورويتش سيتي.

ووفقاً للتشكيل المتوقع الذي نشرته صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن كلوب قرر الدفع بالمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك منذ بداية اللقاء، ليشارك مع الريدز في مباراة رسمية منذ إصابته في بداية الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول، لقاء نورويتش سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - فابينيو - نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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