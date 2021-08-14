ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري المصري؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

استقر الجهازان الفني لفريقي الإسماعيلي والزمالك، على ملامح تشكيل المباراة التي ستجمع بينهما مساء يوم السبت.



ويلتقي الفريقان على ملعب الإسماعيلية، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في قمة مباريات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

من المتوقع أن يخوض الإسماعيلي المباراة، بناء على رؤية مدربه المصري إيهاب جلال، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: حسين السيد – باهر المحمدي – مروان صحراوي – مصطفى الزناري

خط الوسط: محمود دونجا – محمد صادق – محمد عادل – أحمد مدبولي

خط الهجوم: شكري نجيب – فخر الدين بن يوسف

في المقابل، على الأرجح قرر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، الاستعانة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – محمود شيكابالا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري