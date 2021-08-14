شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات أمام إنبي بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم السبت اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره إنبي على استاد الأهلى والسلام ضمن الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وسقط المارد الأحمر في فخ التعادل الايجابى مع الاسماعيلى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع سموحة سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل الأهلي المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 19 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 61 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء ، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع الدراويش لمواصلة ملاحقة الزمالك على قمة المسابقة التي يحتلها بفارق نقطتين عن المارد الأحمر وتنتظره مواجهة صعبة مع الاسماعيلى اليوم أيضاً ،ونجح الأهلي فى الفوز بأربعة مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ثم فاز بصعوبة على الإنتاج الحربى ثم على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف ثم على سيراميكا برباعية دون رد ثم تعادل مع الاسماعيلى.

ويفقد المارد الاحمر جهود وليد سليمان وبدر بانون ومحمد شريف للإصابة فى مباراة الليلة، ويراهن الاهلى على مواصلة انتصاراته في الجولات المتبقية للدوري أملا في تعثر الزمالك والصعود لقمة المسابقة والارتكان لأفضلية المواجهات المباشرة التي تصب في صالح المارد الأحمر الذى نجح في الفوز على الفارس الأبيض ذهاباً والتعادل معه إياباً بهدف لكل فريق.

ويتبقى للأهلى 5 مباريات مع "اوإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".

بينما يتبقى للزمالك 5 مباريات مع "الإسماعيلى والاتحاد السكندرى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".

في المقابل ، طالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بضرورة الخروج بالنقاط الثلاث من مباراة الليلة للتقدم في سباق مراكز المسابقة لاسيما أن الفريق البترولى سيخوض مباراة اليوم بأعصاب هادئة بخلاف الاهلى الذى سيكون وسط أجواء عصيبة لتعويض تعادله مع الاسماعيلى ومصالحة جماهيره الغاضبة مشدداً على ضرورة التركيز الدفاعى لمواجهة الضغط الهجومى المتوقع للمارد الأحمر بجانب استغلال أنصاف الفرص لهز شباك محمد الشناوى الليلة، ويفتش انبى عن فوز غائب عن الفريق منذ 16 يونيو الماضى حينما حقق الفوز على البنك الاهلى.