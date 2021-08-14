شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه المغرب وديا اليوم استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر لكرة الصالات اليوم نظيره المغربى وديا فى اطار استعداد المنتخبين لبطولة كأس العالم لكرة الصالات فى ليتوانيا والمقرر انطلاقها يوم 12 سبتمبر المقبل.

وسيخوض منتخب مصر لكرة الصالات مباراة ودية ثانية أمام المغرب يوم الاثنين المقبل قبل العودة إلى القاهرة.

وتضم بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات 18 لاعبا، هم جمال عبد الناصر ومحمود شوبيروأحمد فكرى ومصطفي عيد وعبده الأشول وعصام علاء وعلى رمضان ومحمد سعيد وطارق شولا وخالد مارادونا ومحمد منصور وكوكي وعلاء دونجا وتريكة وخالد يسري وبليه وعبد الرحمن بودي وصلاح لاحا.

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب الوطني لكرة الصالات من تامر إسماعيل مدير المنتخب ، وجهاد عرفه مدير فني وسامح صالح مدرب عام و ياسر عبد الخالق مدرب حراس مرمى وعباس حسنين علاج طبيعي ومحمود الرفاعي طبيب وعمرو سلمان إدارى وأحمد حسن عامل مهمات .