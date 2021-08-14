شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتحدى الإسماعيلى الليلة في كلاسيكو أولاد العم لاستغلال هدية الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك مع دقات السابعة مساء اليوم السبت ضيفاً ثقيلا على نظيره الإسماعيلى على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الاهلى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 53 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار الخامس على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى للإستفادة من تعثر الاهلى بالجولة الأخيرة للمسابقة، ويغيب عن الزمالك المغربى أشرف بن شرقى للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الاتحاد.

وأنهت الجولة الـ29 من عمر الدورى شراكة الأهلى والزمالك على القمة بعدما كانا يتقاسماها في الأسابيع الأخيرة بنفس الرصيد من النقاط مع أفضلية للأهلي بفضل المواجهات المباشرة، قبل أن يعتلى الأبيض القمة برصيد 67 نقطة فيما جاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 65 بعد تعادله مع الإسماعيلي، ليكون الزمالك الأقرب لحصد الدورى إذا حافظ على الفوز في المباريات المتبقية ولم يفقد أى نقاط في الجولات الخمس المتبقية من عمر الدوري.

وستلعب نتائج الزمالك فى مباريات الدورى المتبقية فى تحديد بطل الدورى بشكل كبير، بحيث يعود الدرع الغائب لأحضان أبناء ميت عقبة إذا حقق لاعبوه الفوز فى المباريات الخمسة الأخيرة دون الانتظار لنتائج المنافس.

في المقابل ، طالب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى بمواصلة التألق أمام كبار الدوري المصرى بعد التعادل مع بيراميدز ثم الاهلى مشدداً على ضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة في مباراة الليلة أمام الزمالك رداً على شائعات التفويت التي حاصرت الدراويش في الساعات الأخيرة ، ويستعيد الاسماعيلى جهود لاعبه حسين السيد مارسيلو الظهير الايسر بعد انتهاء الإيقاف فيما يغيب محمد حسن لاعب خط الوسط بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الاهلى.