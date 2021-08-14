تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

محمد الفلاح - السبت 14 أغسطس 2021

تتجه الأنظار صوب ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، لمتابعة المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي وإنبي.



ويلتقي الفريقان ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز، في لقاء لا يقبل أي تعثر للأهلي صاحب الضيافة.

وتعادل الأهلي في الجولة الماضية إيجابيا 1-1 مع الإسماعيلي، ليفقد الصدارة لصالح الزمالك الذي حقق فوزا غاليا 2-1 أمام الاتحاد.

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الفريق البترولي.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر ووالتر بواليا وحسين الشحات.