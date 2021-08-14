شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستدرج غزل المحلة اليوم على استاد السويس بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز فمع دقات السابعة مساءاً يستضيف سيراميكا نظيره غزل المحلة على استاد السويس الجديد في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها سيراميكا بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الفلاحين مع وادى دجلة بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً فيما يحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

وطالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بتحقيق الانتصار الثانى على التوالي لمواصلة تحسين وضع الفريق في جدول المسابقة لاسيما في الأمتار الأخيرة من عمر الدوري بعد سلسلة من النتائج المتراجعة التي قدمها الفريق في الفترة الأخيرة، ويستعيد سيراميكا جهود حارسه عامر عامر في مباراة الليلة بعد انتهاء الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مواجهة الاهلى التي خسرها الفريق برباعية دون رد.

في المقابل طالب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه بتحقيق انتصار ينهى علاقة الفلاحين بالعودة للقسم الثانى ويعيد الأمان لجنبات قلعة الفلاحين بعد سلسلة من النتائج المتفاوتة في الفترة الأخيرة، وغاب الفوز عن غزل المحلة منذ 6 مايو الماضى حينما فاز الفريق على انبى بهدف دون رد حيث خسر 6 مباريات وتعادل في ثلاثة لقاءات.