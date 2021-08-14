شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبية تكشف عن الزي الرسمى للبعثة المشاركة في طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتورة حياة خطاب مؤتمر صحفيا في السادسة من مساء اليوم السبت بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة للإعلان عن الزي الرسمي الخاصة ببثعة مصر المشاركة في بارالمبياد طوكيو 2020 و للحديث عن اخر استعدادات اللاعبين الذين سيشاركون في بارالمبياد طوكيو 2020 قبل مغادرتهم القاهرة السبت المقبل للمشاركة في الدورة من اجل مواصلة تألق المصريين في الدورة البارالمبية بعد تحقيقهم العديد من الإنجازات في الدورات الأخيرة.

يحضر المؤتمر اللاعبين المؤهلين للمشاركة في بارلمبياد طوكيو 2002 وأيضا أعضاء اللجنة البارالمبية تتقدمهم الدكتورة حياة خطاب رئيس اللجنة وإيهاب حسانين نائب رئيس اللجنة ورامي عبد الحميد أمين صندوق اللجنة وأعضاء المجلس إبراهيم أمين وأشرف العجيلى والدكتور سامح سالم ومحمد يحيى.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة والملابس الخاصة بالبعثة فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية ، كما قامت الوزارة بتوفير كافة الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين .