شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يرفض مناقشة عروض اللاعبين قبل ضمان البقاء في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، مناقشة أى عروض للاعبيه خلال الفترة الحالية، قبل الاطمئنان على موقف الفريق في مسابقة الدورى العام، وضمان البقاء في دورى الأضواء والشهرة.

وكان عمرو الحلوانى ظهير أيسر أسوان قد تلقى عدة عروض في الفترة الأخيرة بعد تألقه مع تماسيح النيل، أبرزها من الاتحاد السكندرى.

من ناحية أخرى، حرص مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، على توفير لقاح كورونا لأعضاء النادى، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بأسوان، وتم تطعيم أعضاء أسوان بمقر النادى وسط إجراءات احترازية مشددة.

وكان فريق أسوان قد خطف نقطة ثمينة أمام البنك الأهلى، في مباراة الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدفين لمثلهما في لقاء مثير، حيث أحرز عمرو الحلوانى ظهير أيسر أسوان، هدف التعادل لفريقه في الثوانى الأخيرة من ركلة حرة.

ويحتل أسوان المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدورى العام، برصيد 27 نقطة، وخاض أسوان 30 مباراة في الدورى حتى الآن، فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 لقاءات أخرى، بينما تلقى تماسيح النيل الهزيمة في 15 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 52 هدفاً أخر.

ويستعد أسوان لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم الاثنين المقبل، في مباراة الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، في اللقاء الذى يستضيفه استاد بتروسبورت.